«За любой компромисс надо платить»: авиаэксперт Гусаров объяснил, почему конвертопланы не стали популярными

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Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) приступил к стендовым испытаниям первого беспилотного конвертоплана с умным крылом. Данный проект получил название «Vезделет». О том, что представляют собой конвертопланы и получили ли они распространение в мире, «Вечерней Москве» рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

По словам эксперта, в конструкции конвертопланов задействованы возможности и самолетов, и вертолетов.

— Конвертоплан — летательный аппарат, который совмещает в себе особенности самолетов и вертолетов. Это некий летательный аппарат, который конвертируется из вертолетной конфигурации в самолетную. Взлетает он без взлетно-посадочной полосы, по-вертолетному, а дальше с помощью разворота винтов или ведущего винта летит уже по-самолетному. Нередко в фантастических фильмах или компьютерных играх такие аппараты присутствуют, — объяснил специалист.

Реальные разработки также есть, и наиболее типичный в этом отношении конвертоплан — американский Osprey, отметил эксперт. Osprey представляет собой маленький самолет, у которого на законцовках крыла стоят двигатели с большими пропеллерами. Для вертикального взлета двигатели поворачиваются вверх, а потом их направление меняется, и Osprey ускоряется, объяснил эксперт.

При этом недостатки у подобной схемы также имеются, уточнил собеседник «ВМ».

— За любой компромисс нужно платить. Переход от самолетной конфигурации к вертолетной и обратно — достаточно непростой процесс. Малейшее отклонение может привести к аварии. Чтобы летательный аппарат был вертолетом, нужно, чтобы его держал винт. А чтобы он летел как самолет, должна быть подъемная сила крыла. Эта подъемная сила возникает при определенной скорости, которую еще нужно набрать. Но технологически это решаемо, — рассказал специалист.

Как показала практика использования конвертопланов (например, на флоте США), с ними возникает немало проблем в процессе эксплуатации: в частности, двигатели во время взлета мощной реактивной струей могут прожечь корпус, отметил Гусаров. Скорость полета конвертопланов при этом ненамного выше, чем у вертолета.

В России конвертопланы распространения не получили, поэтому проводимые сейчас эксперименты могут представлять интерес, отметил собеседник «ВМ».

— Американцы вбухивают огромные деньги в эксперименты. Мы действуем по-другому. В России сначала все научно прорабатывается, строятся модели не в натурных экземплярах, и ученым даются рекомендации, имеет ли смысл этим заниматься, — рассказал специалист.

В целом конвертопланы стали примерно таким же экспериментом, как и самолеты вертикального взлета и вертикальной посадки, отметил эксперт. Таким самолетам тоже не нужны взлетно-посадочные полосы, однако из-за колоссального расхода топлива их дальность полета крайне невысока. Эффективность подобных самолетов весьма низка, заключил Гусаров.