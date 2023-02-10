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Танки Т-14 «Армата» уже в зоне СВО. В чем их уникальная особенность

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Технологии
Танки Т-14 «Армата» уже в зоне СВО. В чем их уникальная особенность
Фото: CC BY-SA 3.0 / Vitaly V. Kuzmin

В Сети появились первые кадры работы новейшего российского танка Т-14 «Армата» в зоне СВО. Что это за боевая машина и в чем ее уникальность, «Вечерней Москве» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

По его словам, «Армата» — вершина отечественного танкостроения. Танк оснащен новейшими разработками. Среди них автономная система ведения огня, интеллектуальная защита от снарядов и стелс-технологии.

— «Армата» — танк четвертого поколения. По своим характеристикам он уже далеко оторвался от своих зарубежных собратьев, — подчеркивает Подберезкин.

По данным из открытых источников, Т-14 имеет массу до 55 тонн, обладает двигателем мощностью 1500 л. с. и может разгоняться до 75 километров в час. Танк также обладает 125-милимметровой пушкой модели 2А82-1М, дальность ее стрельбы — до восьми километров.

Как отмечает собеседник «ВМ», главная особенность «Арматы» — необитаемая башня.

— Это революционное решение, аналогов которому в мире нет, — говорит эксперт. — Суть в том, что весь экипаж танка — три человека — находится в бронированной капсуле, отделенной от боекомплекта. Такая конструкция позволяет достичь феноменальной защищенности экипажа.

В корпорации «Ростех», курирующей производство танков, отмечают, что степень защиты танкистов Т-14 такова, что «они способны работать даже в условиях химической или ядерной атаки».

Почти полную неуязвимость танку «Армата» обеспечивает еще одна уникальная технология. Речь идет о системе активной защиты «Афганит».

— От боевой машины отводятся противотанковые ракеты и ракеты с теплонаведением, — объясняет работу системы эксперт. — Делается это при помощи установленных в танк средств радиоэлектронной борьбы и дымометаллической завесы.

Кадры с работой танка «Армата» в зоне СВО были опубликованы российскими военкорами 10 феврали. На них видно, как он дает залп из своего основного орудия.

Танк Т-14 «Армата» изготавливает «Уралвагонзавод». Впервые машина была представлена в 2015 году. В серийное производство «Армату» запустили в 2021 году, стоимость единицы оценивается в 350 миллионов рублей. Основные боевые задачи танка — разведка, поддержка наступления, уничтожение живой силы и укреплений противника.

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