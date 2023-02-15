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Рабочие при разборе гаражей на северо-востоке Москвы нашли человеческий череп

Степан Жирнов
Происшествия
Рабочие при разборе гаражей на северо-востоке Москвы нашли человеческий череп
Фото: shutterstock
Москва, Джамгаровская улица Карта всех событий

При проведении работ по демонтажу гаражей на северо-востоке столицы рабочие обнаружили человеческий череп. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в среду, 15 февраля.

По данным собеседника «ВМ», инцидент произошел на улице Джамгаровской. Когда рабочие разобрали ворота одного из гаражей, они увидели, что внутри на полке лежит человеческий череп. О своей находке они сообщили в полицию.

63-летняя хозяйка помещения сообщила, что человеческие останки принес с работы муж, который когда-то работал врачом скорой помощи. Раньше гараж принадлежал супругу, но в 2014 году он скончался.

По данному факту проводится проверка.

Другие человеческие останки обнаружили полицейские в лесополосе у станции метро «Прокшино». Правоохранители нашли расчлененное тело, не все части которого были на месте происшествия.

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