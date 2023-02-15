Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара К морю за 15 тысяч: путешествие в Калининград
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Грузовик застрял под аркой на западе Москвы
Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий
Грузовой автомобиль застрял под аркой на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 15 февраля.
Инцидент произошел на проспекте Маршала Жукова, в районе дома № 17, корпус 3, на Крылатской улице.
Движение в сторону области затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.
Другое ДТП произошло на северо-западе Москвы. Городской автобус врезался в мачту освещения.
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Приметы и советы
Народный календарь. Что запрещено делать 17 февраля, чтобы не навлечь на себя большую беду Народный календарь. Что может навлечь беду на Починки 16 февраля Народный календарь. Что нельзя делать 15 февраля в Сретение Господне Народный календарь. Как узнать 14 февраля, каким будет муж Народный календарь. Почему нельзя лгать 13 февраля
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