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Грузовик застрял под аркой на западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Грузовик застрял под аркой на западе Москвы
Фото: пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

Грузовой автомобиль застрял под аркой на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 15 февраля.

Инцидент произошел на проспекте Маршала Жукова, в районе дома № 17, корпус 3, на Крылатской улице.

Движение в сторону области затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Другое ДТП произошло на северо-западе Москвы. Городской автобус врезался в мачту освещения.

Западный административный округ (ЗАО) Район Крылатское Москва ДТП грузовик
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