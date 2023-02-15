Грузовик застрял под аркой на западе Москвы

Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

Грузовой автомобиль застрял под аркой на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 15 февраля.

Инцидент произошел на проспекте Маршала Жукова, в районе дома № 17, корпус 3, на Крылатской улице.

Движение в сторону области затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Другое ДТП произошло на северо-западе Москвы. Городской автобус врезался в мачту освещения.