Путин поддержал предложение о создании цифрового удостоверения личности

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение главы Минцифры Максута Шадаева о проведении эксперимента с использованием цифрового удостоверения личности на смартфоне вместо привычного бумажного паспорта. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Это работает очень просто: вы на смартфон загружаете с биометрического паспорта фотографию, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете. И тот, кто хочет проверить у вас основание, из мобильного приложения «Госуслуг» проверяет ваш возраст либо фамилию, имя, отчество, — рассказал министр.

В свою очередь глава государства поддержал предложенную инициативу и призвал довести ее до конца, как можно быстрее. Путин рассказал, что недавно на одном из мероприятий ему рассказали о сложностях, возникающих у людей с инвалидностью, у пенсионеров и детей при оформлении и предъявлении карты болельщика.

— Такие сервисы — они в высшей степени востребованы, и нужно просто ускорить их внедрение, — цитирует слова главы государства ТАСС.

Шадаев добавил, что технология уже согласована с ФСБ, признана безопасной и готова к внедрению.

В конце прошлого года министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России заявил, что принятие поправок к российскому законодательству о биометрических данных отвечает на запрос общества.