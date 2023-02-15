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Пассажиры «Доброго автобуса» смогут бесплатно посещать экскурсии музея «Роза Эйнема»

Евгений Белоусов
Город
Пассажиры «Доброго автобуса» смогут бесплатно посещать экскурсии музея «Роза Эйнема»
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Экскурсии и мастер-классы музея «Роза Эйнема» кондитерской фабрики «Красный Октябрь» теперь доступны для пассажиров «Доброго автобуса». Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Пассажиры «Доброго автобуса» смогут увидеть уникальные экспонаты и узнать про историю успеха фабрики, основанной больше 170 лет назад. Также им раскроют тайну названия экспозиции и покажут сам процесс производства любимых сладостей.

Соглашение о сотрудничестве подписали советник руководителя дептранса, руководитель проекта «Добрый автобус» Сабина Цветкова и директор Музея истории шоколада и какао холдинга «Объединенные кондитеры» Марина Жданович.

Благодаря этому соглашению москвичи «серебряного возраста» смогут открыть для себя новые страницы истории Москвы, связанные с производством всемирно известных шоколадных конфет, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Летом прошлого года в экскурсионной программе «Добрый автобус» появились четыре новых маршрута. Так, в Музее городского хозяйства Москвы, который находится в пятом павильоне ВДНХ, посетителям рассказывали, как создается комфортная среда в мегаполисе. Все желающие могли создать виртуальную улицу со своим именем.

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