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Специалисты рассказали, с чем связаны визиты лис в жилые зоны Москвы

Евгений Белоусов
Город
Специалисты рассказали, с чем связаны визиты лис в жилые зоны Москвы
Фото: Unsplash

Все чаще в Москве появляются дикие лисы. Специалисты рассказали, с чем связаны визиты непрошеных гостей и как сократить случаи «прописки» лис в жилых зонах.

Лисы в конце зимы или в начале весны приходят в город в поисках еды и ищут места для выведения потомства. Их можно встретить на территории социальных учреждений или частных домов, где они селятся в укромных уголках.

Чтобы избежать такого нежелательного соседства с диким животным, необходимо регулярно вывозить мусор и не складировать пищевые отходы. Также следует тщательно огородить территорию и регулярно осматривать ее.

Ни в коем случае нельзя пытаться прикормить или приручить лису. Московских лис вакцинируют от бешенства, но, кроме этой смертельной болезни, они могут переносить множество других инфекций, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

За прошедший год специалисты ГПБУ «Мосприрода» зафиксировали 240 видов животных на природных территориях столицы. Среди краснокнижных животных числятся сыч мохноногий в парке усадьбы Архангельское-Тюриково, коршун черный в комплексном заказнике «Зеленоградский» и в природно-историческом парке «Измайлово».

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