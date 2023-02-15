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Президент Всемирного банка Мэлпас сообщил о решении покинуть пост

Евгений Белоусов
В мире
Президент Всемирного банка Мэлпас сообщил о решении покинуть пост
Фото: shutterstock

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас объявил о решении покинуть пост. Об этом он сообщил в среду, 15 февраля.

— Президент ВБ Дэвид Мэлпас проинформировал сегодня совет директоров о намерении покинуть свой пост к концу нынешнего финансового года ВБ, который завершится 30 июня, после более чем четырех лет работы, — передает сообщение ТАСС.

Мэлпас занял эту должность в апреле 2019 года, его полномочия должны были закончиться в 2024 году. До этого он занимал пост замглавы Минфина США.

На должность главы Всемирного банка Мэлпаса выдвинул бывший президент США Дональд Трамп. Он был экономическим советником республиканца во время его предвыборной кампании.

Недавно Всемирный банк принял решение выделить Турции 1,78 миллиарда долларов на оказание помощи и восстановление после серии разрушительных землетрясений.

Кроме того, ВБ приступил к проведению ускоренной оценки ущерба от катаклизма с целью определить масштабы бедствия и приоритетные области для оказания поддержки в восстановлении регионов, опираясь на собственный международный опыт регулирования рисков стихийных бедствий.

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