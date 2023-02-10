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Всемирный банк выделит 1,78 млрд долларов на восстановление пострадавших регионов Турции

Егор Провоторов
В мире
Всемирный банк выделит 1,78 млрд долларов на восстановление пострадавших регионов Турции
Фото: shutterstock

Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить Турции 1,78 млрд долларов на оказание помощи и восстановление после серии разрушительных землетрясений. Об этом говорится в распространенном в четверг, 9 февраля, письменном заявлении организации.

Также сообщается, что ВБ приступил к проведению ускоренной оценки ущерба от катаклизма с целью определить масштабы бедствия и определить приоритетные области для оказания поддержки в восстановлении регионов, опираясь на собственный международный опыт регулирования рисков стихийных бедствий, пишет ТАСС.

По последней информации турецких властей, жертвами серии землетрясений в Турции стали 17 674 человека, еще 72 879 человек пострадали. Из-под завалов за последние сутки живыми удалось вызволить 121 человека.

Первые мощные толчки в Турции и Сирии произошли в ночь на 6 февраля. О том, что произошло в странах Ближнего Востока, читайте в материале «Вечерней Москвы».

В связи с землетрясением в Турции для туристов-россиян была открыта горячая линия. Граждане, отправившиеся в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03, а тем, кто самостоятельно отправился в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45.

Банки Землетрясения Турция Деньги
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