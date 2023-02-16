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Приметы и советы

Дарья Мороз пришла на премьеру с новым возлюбленным

Юлия Курганова
Общество
Дарья Мороз пришла на премьеру с новым возлюбленным
Фото: Youtube / FAMETIME TV

Актриса Дарья Мороз пришла на премьеру четвертого сезона сериала «Содержанки» вместе с новым возлюбленным. Им оказался музыкант Петр Дранга, который прославился виртуозной игрой на аккордеоне и участием во многих музыкальных шоу. Пара с удовольствием позировала фотографам.

В окружении артистов подтвердили, что между ними бурный роман. Сами влюбленные пока не комментируют свои отношения, сообщает издание «СтарХит».

Дранга никогда не был женат и не имеет детей. Мороз два раза выходила замуж. С первым супругом, режиссером Андреем Томашевским она рассталась, потому что он не хотел иметь детей. Потом актриса расписалась с режиссером Константином Богомоловым, которому родила дочь Анну. Пара развелась летом 2018 года. С тех пор о романах Мороз ничего не было известно.

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, почему чаще всего ссорится со своим супругом — режиссером Константином Богомоловым. По словам звезды, они с мужем часто ссорились из-за покрытия на полу, пока в их загородном доме шел ремонт.

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