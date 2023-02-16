Более 70 тысяч москвичей посетили мероприятия при поддержке коворкинг-центров НКО в 2022 году

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В прошлом году свыше 70 тысяч москвичей приняли участие в мероприятиях некоммерческих организаций, которые проходили при поддержке коворкинг-центров НКО. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил руководитель сети коворкинг-центров НКО Павел Симаков.

— За прошедший год при поддержке сети коворкинг-центров некоммерческие организации провели 800 мероприятий, в них приняли участие более 70 тысяч горожан. В наших помещениях некоммерческие организации могут собраться с командой, работать в комфортных условиях, — рассказал он.

В окружных коворкинг-центрах горожане могут организовать различные мероприятия, а в бесплатное пользование им предоставляют помещения с современной мультимедийной аппаратурой, лаундж-зоны для кофе-брейков и многое другое. Так, в 11 центрах проходят развивающие занятия для детей, студенческие тренинги и конференции, репетиции молодежных объединений, передает официальный сайт мэра Москвы.

Резиденты могут также рассчитывать на консультации юриста и бухгалтера — очно или онлайн. Одна из самых популярных услуг — печать полиграфической продукции: листовок, буклетов, приглашений, грамот, блокнотов и даже небольших журналов.