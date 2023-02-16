Один человек погиб при ДТП с опрокинувшимся автобусом в Ингушетии

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Автобус опрокинулся в кювет на дороге в Ингушетии, в результате ДТП один человек погиб. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в 7:38 по московскому времени поступило сообщение об аварии на федеральной автодороге «Кавказ». По приезде на место ДТП сотрудники ведомства увидели опрокинутый в кювет рейсовый автобус «Краснодар — Махачкала». Согласно предварительным данным, один человек погиб в результате происшествия, семеро пострадали.

На данный момент выясняются причины и обстоятельства ДТП, сообщает сайт МЧС РФ по Ингушетии.

Похожий случай произошел в Хабаровском крае — шесть человек погибли, еще 17 пострадали в результате ДТП с автобусом. Информация о дорожном инциденте поступила 06:30 по местному времени (23:30 по Москве). Авария произошла на 178-м километре трассы между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре. Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу села Троицкое.