Главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Куприянова наградили почетной грамотой МВД

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин (справа) вручает почетную грамоту главному редактору «Вечерней Москвы» Александру Куприянову / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В среду, 15 февраля, главного редактора «Вечерней Москвы» Александра Куприянова наградили почетной грамотой за значительный вклад в объективное и компетентное освещение в СМИ деятельности органов МВД. Мероприятие прошло в медиацентре редакции «ВМ».

Грамоту Александру Куприянову вручил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

— В трудные моменты люди приходят в полицию, а мы обращаемся к журналистам, чтобы они помогали нам. У нас с редакцией «Вечерки» сложились теплые и прочные партнерские отношения, — сказал Владимир Васенин. — Благодаря нашему сотрудничеству удается доносить до жителей столицы максимально оперативную информацию, предупреждать их о методах защиты от преступлений.

На вручении Александр Куприянов отметил, что грамота стала общим достоянием всех сотрудников «Вечерней Москвы».

— Я благодарен за высокую оценку своего труда и работы своих сотрудников, — сообщил Александр Куприянов. — «Вечерняя Москва», как главная газета города, считает принципиально важным сотрудничество с людьми, которые берегут общественный порядок. Это не просто дружба или товарищество.

Главный редактор «Вечерней Москвы» добавил, что тема сохранения общественного порядка полицией не сходила со страниц газеты с момента ее перезапуска 12 лет назад.

— Мы считаем это одним из важнейших направлений работы — обеспечение безопасности и спокойствия граждан. Газета должна писать о самом главном из происходящего в Москве, — отметил Александр Куприянов. — Обывательское мнение о службе сотрудников МВД не всегда соответствует действительности. А наши корреспонденты объективно освещают работу полиции.

Александр Куприянов отметил, что у «Вечерней Москвы» и полиции были совместные проекты, например, «Клуб участковых». В будущем его надеются возродить.

— Это не просто дань современным тенденциям, это часть контента, который необходим читателю. Без материалов о работе московской полиции наша газета выходить не может, как без прогноза погоды. Мы продолжим укреплять сотрудничество и в будущем, — добавил Александр Куприянов. — Без сотрудничества с полицией сделать критический материал-расследование невозможно.

Полиция обеспечивает поддержку и прикрытие журналисту, без которых ему может грозить опасность.

ДОСЬЕ

Александр Иванович Куприянов родился 31 июля 1951 года в селе Иннокентьевка Николаевского района Хабаровского края. Работал в «Комсомольской правде», «Собеседнике», «Российской газете», «Известиях», возглавлял «Экспресс-газету». Александр Куприянов — многократный лауреат премии Союза журналистов Москвы и России, автор многих романов и повестей.