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Сергунина: Москва поддержала субсидиями и грантами более 6,5 тысячи участников МИК

Евгений Белоусов
Город
Сергунина: Москва поддержала субсидиями и грантами более 6,5 тысячи участников МИК
Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

С момента создания Московского инновационного кластера (МИК) город направил на поддержку его участников уже более 10,5 миллиарда рублей. За четыре года различные субсидии и гранты получили свыше 6,5 тысячи предприятий. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Москва постоянно расширяет меры поддержки технологичного бизнеса. Одними из самых востребованных остаются субсидии и гранты. Город компенсирует предпринимателям расходы на обучение сотрудников, покупку нового оборудования, оплату коммунальных услуг, погашение кредитов и другие затраты, — рассказала она.

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

По словам заместителя столичного мэра, помимо общегородских мер поддержки бизнеса, для участников МИК предусмотрены дополнительные варианты: гранты на патентование изобретений, покупку или лизинг оборудования, а также на создание и развитие импортозамещающих производств.

Одним из получателей гранта в размере 30 миллионов рублей стал ИТ-холдинг, разрабатывающий востребованное на российском рынке программное обеспечение для организации работы финансовых и кадровых отделов в компаниях.

Кроме того, более 11 миллионов рублей выделено компании, занимающейся установкой автоматизированных узлов управления отоплением.

До этого Наталья Сергунина сообщила, что начинающие предприниматели теперь могут воспользоваться новым сервисом «Бизнес-треки», где собраны инструкции по 20 направлениям. В его разработке принимали участие представители малого и среднего бизнеса.

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