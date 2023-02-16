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Ефимов: Площадка под футбольный манеж и спортзал появятся в Западном Дегунине по программе КРТ

Евгений Жуков
Город
Ефимов: Площадка под футбольный манеж и спортзал появятся в Западном Дегунине по программе КРТ
Фото: пресс-служба
улица Ивана Сусанина, владение 1 Карта всех событий

По программе комплексного развития территорий будет реорганизован неэффективно используемый участок в Западном Дегунине. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, специалисты займутся благоустройством территории общей площадью 6,84 гектара. На данном участке планируется разместить площадку под футбольный манеж и спортивный зал. Кроме того, продолжил Ефимов, там появятся коммунальные объекты для ГБУ «Жилищник» и ГБУ «Автомобильные дороги». На сегодняшний день на территории находятся склады, гаражи и пустующий участок.

В свою очередь министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что данная территория не является единственным проектом комплексного развития территорий в упомянутом районе, находящимся в проработке у московского правительства.

— Сейчас на городской аукцион выставлено право на комплексное развитие участка бывшей промзоны «Дегунино — Лихоборы». Инвестор сможет возвести на нем общественно-деловые объекты, жилой квартал и образовательные учреждения, — добавил Гаман.

До этого Ефимов сообщил, что до 30 марта инвесторы могут подать заявки на участие в повторном аукционе на право провести комплексное развитие участка бывшей промзоны «Вагоноремонт». По его словам, планируемый объем инвестиций в реорганизацию участка составляет около девяти миллиардов рублей.

Благоустройство Максим Гаман Владимир Ефимов Москва
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