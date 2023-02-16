Собянин рассказал о красочной программе фестиваля «Московская масленица»

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

С 17 по 26 февраля в столице по традиции пройдет фестиваль «Московская масленица». Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Как и в прошлые годы, гостей фестиваля ждет настоящее гастрономическое изобилие. Огромный выбор приготовили кафе и рестораны. В торговых шале можно будет отведать десятки видов сыров, рыбные и мясные деликатесы. А также оценить блины с оригинальными и традиционными начинками, — рассказал он.

При этом гости смогут как попробовать блины, так и научиться их готовить. Фестиваль пройдет на 23 площадках, где подготовили свыше двух тысяч кулинарных и творческих мастер-классов, а также около 250 кулинарных шоу на офирах и печах.

Фото: Сайт Сергея Собянина

Для юных москвичей также организована программа знакомства с кулинарией и азами народных ремесел, написал Собянин в своем блоге.

Еще один фестиваль, посвященный Масленице, впервые пройдет 26 февраля в столичном музее «Главные оружейные реликвии армии». В рамках мероприятия гости смогут познакомиться с традициями проводов Масленицы, попробовать блины с разными начинками, посетить концерт фолк-музыки и многое другое.