Андрей Бочкарев: В районе платформы Малино появится транспортная развязка с путепроводом через железную дорогу

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Ленинградское направление, платформа Малино Карта всех событий

В районе платформы Малино в Зеленограде появится транспортная развязка с путепроводом через пути Октябрьской железной дороги. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 16 февраля.

— В районе платформы Малино предполагается построить транспортную развязку с путепроводом через железную дорогу, а также нескольких подъездных путей к ней, — отметил он.

Специалисты также проведут реконструкцию участков Центрального проспекта, Первомайской улицы, Малинской улицы, Георгиевского проспекта, проектируемого проезда № 4922, Железнодорожной улицы.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, примерная протяженность развязки составит пять километров, а благодаря ее запуску будет оптимизировано дорожное движение районов.

Еще одну транспортную развязку на пересечении Московской кольцевой автодороги с Алтуфьевским шоссе введут в эксплуатацию до конца этого года. С открытием движения по развязке улучшится транспортная доступность районов Лианозово, Бибирево и подмосковных Мытищ. Также увеличится пропускная способность МКАД, Алтуфьевского и Липкинского шоссе.