Бочкарев: Развязку на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе откроют к концу года

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

До конца года планируется ввести в эксплуатацию развязку на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) с Алтуфьевским шоссе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 15 февраля.

— Сейчас ведутся работы по устройству опор и пролета путепровода через МКАД и левоповоротной эстакады. Идет возведение подпорных стен и постоянных съездов, а также переустройство инженерных коммуникаций — линий электропередачи, сетей связи, электросетей и дождевой канализации, — рассказал он.

По словам главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, с открытием движения по развязке улучшится транспортная доступность районов Лианозово, Бибирево и подмосковных Мытищ. Также увеличится пропускная способность МКАД, Алтуфьевского и Липкинского шоссе.

В рамках проекта специалисты строят и реконструируют 5,4 километра дорог, в частности два путепровода протяженностью 0,4 километра, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в этом году завершится строительство МСД. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, создание МСД и Южной рокады завершит формирование системы хордовых магистралей Москвы — по сути Четвертого транспортного кольца в средней части города, являющегося альтернативой МКАД, Третьему транспортному кольцу и проезду через исторический центр.