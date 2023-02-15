Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бочкарев: Развязку на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе откроют к концу года

Лейла Алиева
Город
Бочкарев: Развязку на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе откроют к концу года
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

До конца года планируется ввести в эксплуатацию развязку на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) с Алтуфьевским шоссе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 15 февраля.

— Сейчас ведутся работы по устройству опор и пролета путепровода через МКАД и левоповоротной эстакады. Идет возведение подпорных стен и постоянных съездов, а также переустройство инженерных коммуникаций — линий электропередачи, сетей связи, электросетей и дождевой канализации, — рассказал он.

По словам главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, с открытием движения по развязке улучшится транспортная доступность районов Лианозово, Бибирево и подмосковных Мытищ. Также увеличится пропускная способность МКАД, Алтуфьевского и Липкинского шоссе.

В рамках проекта специалисты строят и реконструируют 5,4 километра дорог, в частности два путепровода протяженностью 0,4 километра, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в этом году завершится строительство МСД. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, создание МСД и Южной рокады завершит формирование системы хордовых магистралей Москвы — по сути Четвертого транспортного кольца в средней части города, являющегося альтернативой МКАД, Третьему транспортному кольцу и проезду через исторический центр.

Транспорт МКАД Москва Андрей Бочкарев Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Все мнения
О проекте