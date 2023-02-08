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Дептранс Москвы подвел первые итоги после изменения правил проезда по МСД

Араз Салехов
Город
Дептранс Москвы подвел первые итоги после изменения правил проезда по МСД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Менее 200 автомобилей в день используют Московской скоростной диаметр (МСД) в качестве транзитной магистрали. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— МСД остается удобной и скоростной магистралью именно для жителей Москвы и Подмосковья. В рабочие недели января здесь каждый день проезжали около 250–260 тысяч машин. Всего за месяц было шесть тысяч транзитных авто, — говорится в сообщении.

Наибольшую популярность среди регионов МСД обрел у соседних с Москвой и областью субъектов — у Рязанской, Тверской и Владимирской областей, а также у Нижегородской области и Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Напомним, что с 2 января для жителей Москвы и Московской области проезд по МСД остался бесплатным, однако владельцам автомобилей с номерами других регионов, которые поедут транзитом через Москву по магистрали, придется оплатить проезд.

В январе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году специалисты завершат строительство южного участка МСД, Южной рокады и Северного дублера Кутузовского проспекта. По окончании работ создание нового дорожного каркаса города будет в основном завершено.

Транспорт Москва Московский скоростной диаметр (МСД)
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