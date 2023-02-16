Инна Святенко: Восстановление туристической отрасли в Москве идет хорошими темпами

Фото: Пресс-служба Совфеда

Туристическая отрасль столицы восстанавливается достаточно хорошими темпами: так, в прошлом году столицу посетили почти 18 миллионов путешественников. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила сенатор РФ — представитель Московской городской думы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

— Пандемия и ее последствия оказали сокрушающее влияние на туротрасль по всему миру, но эта сфера показала хорошие возможности к адаптации и восстановлению, — сказала она.

Парламентарий напомнила, что в 2019 году в город приехали свыше 25 миллионов путешественников. При этом через год в столице побывали уже 13,6 миллиона человек, что наполовину меньше. В последующих годах все же был отмечен небольшой прирост: в 2021 году — 16,9 миллиона, в 2022 году — 17,9 миллиона человек. Некоторые из туристических направлений города восстановились полностью, к примеру, деловой туризм вышел на показатели допандемического уровня. Помимо этого, хорошие показатели отмечаются и в детском туризме, цитирует сенатора агентство городских новостей «Москва».

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за 2022 год столицу посетили 3,8 миллиона детей из регионов России и около 1,7 миллиона иностранцев. Благодаря туризму доходы городского бюджета составили 120,4 миллиарда рублей.