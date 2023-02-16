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Американский разведчик заявил, что Путин проявляет восхитительное терпение

Никита Худяков
В мире
Американский разведчик заявил, что Путин проявляет восхитительное терпение
Фото: Unsplash

Президент России Владимир Путин проявляет восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на всевозможные провокации США. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил офицер разведки американской пехоты в отставке Скотт Риттер.

— Вашингтон провоцируют Москву с 2008 года. Путин проявляет восхитительное терпение, — сказал он в интервью YouTube-каналу Naturalist Capitalist.

По мнению Риттера, отсутствие связи между лидерами США и России негативно влияет на мировую обстановку. Он подчеркнул, что американцы верят каждому слову правительства, когда оно рассказывает что-то негативное о России. Кроме того, эксперт отметил, что США обманывают себя, говоря о победе Украины.

До этого американский полковник Дуглас Макгрегор назвал бессмысленным призыв главы Пентагона Ллойда Остина нарастить поставки вооружений украинским властям. Он отметил, что западные страны тоже испытывают дефицит мощностей для воспроизводства необходимого объема вооружений, поэтому Североатлантический альянс вряд ли сможет предоставить Киеву еще больше техники.

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