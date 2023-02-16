Американский полковник Макгрегор высмеял надежды США на весенний план Украины

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Американский полковник Дуглас Макгрегор назвал бессмысленным призыв главы Пентагона Ллойда Остина нарастить поставки вооружений украинским властям.

— У нас просто нет боеприпасов для отправки. Мы достигли предела. Наши собственные запасы быстро подходят к концу, — сообщил он в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Полковник отметил, что западные страны тоже испытывают дефицит мощностей для воспроизводства необходимого объема вооружений, поэтому Североатлантический альянс вряд ли сможет предоставить Киеву еще больше техники.

Российская армия контролирует почти 20 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом 15 февраля сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Он уточнил, что еще много поселков находятся в «серой зоне», там ведутся бои в направлении Купянского района и Изюма.

До этого в Минобороны РФ заявили о прорыве обороны украинских войск в Луганской народной республике. При этом прорыв российских войск не удержала даже укрепленная вторая линия ВСУ, которая при бегстве не успела забрать военное имущество и тела своих убитых военных.