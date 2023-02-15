Глава Харьковской ВГА Ганчев заявил о скором освобождении региона

Фото: Минобороны РФ

Российская армия контролирует около 20 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

— На Харьковском направлении идут ожесточенные бои. Нам известно, что около 20 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем наших вооруженных сил, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Представитель властей уточнил, что еще много поселков находятся в «серой зоне», там ведутся бои в направлении Купянского района и Изюма. Также Ганчев анонсировал планомерное освобождение всех населенных пунктов Харьковской области, ранее находившихся под контролем ВС РФ до сентября 2022 года.

До этого в Минобороны заявили о прорыве обороны украинских войск в ЛНР. При этом прорыв российских войск не удержала даже укрепленная вторая линия ВСУ, которая при бегстве не успела забрать военное имущество и тела своих убитых солдат.

13 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что во время спецоперации необходимо взять контроль над Одессой и Харьковом для обеспечения безопасности России.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что Соединенные Штаты добиваются от Украины более активных боевых действий, чтобы не допустить ее поражения. Последнее обернется для них потерей авторитета на мировой арене.