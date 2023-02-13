Кадыров призвал освободить Харьков и Одессу для безопасности РФ

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Во время спецоперации необходимо взять контроль над Одессой и Харьковом для обеспечения безопасности России. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 13 февраля.

— Надо забрать Одессу, Харьков и потом в последующем вот так обезопасить наше государство, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Недавно артиллерия Западной группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации нанесла удар по живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районе населенных пунктов Ивановка и Берестовое Харьковской области. Также ВСУ в этот день потеряли на Купянском направлении свыше 50 военнослужащих, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что украинское государство пока еще существует благодаря инерции с одной стороны и военному конфликту — с другой. Но в перспективе есть вероятность того, что разные области этой страны примкнут к соседним государствам. По его мнению, несмотря на то, что Киев лишился влияния над преимущественно юго-восточными регионами и они больше не входят в состав Украины, страна продолжает оставаться одной из крупных европейских держав.