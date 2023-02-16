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Приметы и советы

Пенсионерка из Подмосковья перехитрила мошенников и сдала их курьера полиции

Степан Жирнов
Происшествия
Пенсионерка из Подмосковья перехитрила мошенников и сдала их курьера полиции
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье пенсионерка перехитрила телефонных мошенников. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 16 февраля.

По ее словам, попытка обокрасть 94-летнюю женщину была совершена в городе Дубна. Местной жительнице на домашний телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП, в котором пострадали люди. Чтобы «уладить вопрос», пенсионерке предложили отдать 900 тысяч рублей. Гражданка ответила, что у нее есть только 300 тысяч. Лжесотрудник полиции согласился и сообщил, что скоро подъедет его коллега.

Пожилая женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию. В результате на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и проконтролировали момент передачи денег злоумышленнику. Как только он собрался уходить, его задержали.

По словам подельника аферистов, он нашел работу курьером в интернете. Он должен был забирать наличные и переводить их на указанные неизвестными банковские счета, оставляя себе 10 процентов от суммы.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Фигуранта заключили под стражу.

Днем ранее, 15 февраля, полицейские поймали подростка, который помог аферистам похитить у пенсионерки 450 тысяч рублей.

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