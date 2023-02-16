Полиция задержала мужчину, который избил менеджера Wildberries после отказа заняться с ним любовью

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Московская область, Лыткарино, Набережная улица Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который в городе Лыткарино приставал к менеджеру Wildberries, после чего нанес женщине несколько ударов по голове. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 16 февраля.

По ее словам, подозреваемого задержали в Брянской области. Им оказался гражданин одной из республик Средней Азии 1997 года рождения.

Также в рамках расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда и собраны доказательства вины подозреваемого. Видеозаписи с камер уже были изъяты.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в пункте выдачи заказов Wildberries в городе Лыткарино, на Набережной улице. Пьяный злоумышленник пристал к сотруднице 1986 года рождения, а после отказа несколько раз ударил женщину по голове. По данному факту Следственный комитет проводит проверку.