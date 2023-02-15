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Мужчина избил сотрудницу Wildberries из-за романтического отказа

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина избил сотрудницу Wildberries из-за романтического отказа
Фото: СК РФ

В Подмосковье мужчина избил сотрудницу Wildberries из-за возникшего на романтической почве конфликта. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 15 февраля.

По ее словам, инцидент произошел 24 января 2023 года в городском округе Лыткарино. В помещении пункта выдачи заказов мужчина несколько раз ударил сотрудницу по голове. По данному факту Следственный комитет проводит проверку.

— Проводятся опросы, планируется назначения ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения лица, причастного к совершению преступления, — сообщила Врадий.

По неподтвержденным данным, которые появились в СМИ, причиной конфликта стали неудачные романтические отношения. Пьяный 25-летний мужчина пришел в пункт выдачи товаров и два часа признавался сотруднице в любви и просил вступить с ним в интимную связь. После отказа злоумышленник ударил женщину и скрылся.

Другая история с избиением произошла в батутном центре в Санкт-Петербурге. Разъяренная мать избила 12-летнего подростка, который обозвал ее сына. Эксперт рассказал, что грозит женщине за причинение вреда здоровью чужому ребенку.

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