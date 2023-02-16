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Рогов призвал Киев разблокировать Каховское водохранилище

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Рогов призвал Киев разблокировать Каховское водохранилище
Фото: flickr/iaea_imagebank

Власти Киева должны разблокировать подачу воды в Каховское водохранилище. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Киевский режим продолжает играть в опасные игры вокруг Запорожской АЭС, теперь уже блокируя подачу воды с гидроэлектростанций, находящихся выше по течению, включая Днепровскую, Среднеднепровскую, Каневскую и Киевскую, — рассказал он.

По словам Рогова, как минимум каскад только из четырех ГЭС на данный момент сбрасывает воду. В связи с этим украинские власти должны «прекратить это безумие» и восстановить подачу воды. МАГАТЭ, международные экологические и правозащитные организации также умалчивают о данной проблеме, в то время как снижение уровня воды ведет к экологической катастрофе, передает РИА Новости.

В конце декабря в Москве состоялись консультации России и МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. В ходе встречи стороны отметили близость позиций относительно проекта декларации о создании зоны безопасности АЭС.

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