Актера из «Папиных дочек» и «Моей прекрасной няни» обвинили в изнасиловании третьеклассницы

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Махача Мухайдинова, актера, сыгравшего второстепенные роди в отечественных сериалах «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня», обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении третьеклассницы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 16 февраля.

По словам собеседника «ВМ», в последнее время 52-летний мужчина работал учителем музыки в частной школе в подмосковном Раменском. Помимо уроков в группах он проводил часы с детьми и индивидуально. Именно во время такого занятия он совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к 9-летнему ребенку, дочери директора частной школы. По крайней мере так утверждает сама женщина, обратившаяся в полицию.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее стало известно, что другого актера из популярного отечественного сериала обвинили в домашнем насилии.