«Вот такая история»: звезда «Папиных дочек» Казаков ответил на обвинения в домашнем насилии

Фото: «Папины дочки»

Дочь актера Михаила Казакова заявила, что причиной развода родителей стали алкоголизм, наркомания и домашнее насилие со стороны отца. Корреспондент «Вечерней Москвы» связалась со звездой сериала «Папины дочки», чтобы узнать его мнение насчет озвученных обвинений.

По словам 14-летней Виктории, актер на протяжении 10 лет оправдывал наркотическую и алкогольную зависимость желанием «заглушить боль» после серьезной травмы ног. Жена артиста приняла решение о разводе после того, как Казаков бросил в нее шампур, а девочку-подростка ударил головой о стену. Также Виктория рассказала, что однажды отец бегал с дрелью по дому и с криками сверлил стены.

По словам Казакова, заявления его дочери Виктории не имеют ничего общего с действительностью. Кроме того, он заявил, что не давал согласия на интервью ребенка в СМИ.

— На данный момент я как раз жду приезда адвоката, с которым мы будем обсуждать сложившуюся ситуацию. То, что происходит, — это самое настоящее безумие. Я не то что опровергаю все слова своей дочери. Я скажу вам больше. Во-первых, по закону РФ ребенок не может давать интервью без разрешения двух родителей. Во-вторых, как может поступить обиженная девочка, которой не рассказывали, что ее биологический отец живет на соседней улице, — сказал артист.

Казаков считает, что девочку так настроила бывшая жена артиста. После его интервью, где актер рассказал, что женщина ушла к другому мужчине, на экс-супругу обрушилась волна негатива.

— Кроме того, если бы вы спросили моего сына о взаимоотношениях в нашей семье, он бы никогда в жизни такого не сказал. Про маму Вики начали что-то нехорошее говорить где-то на улице, и девочка решила отреагировать. Это просто безумие. Последнее, что бы я мог сделать, — это уничтожить свою честь, достоинство и попросить своих детей что-то комментировать и давать интервью. Мне передали журналисты, что во время интервью Виктории ее мама сидела и хихикала. Вот такая вот история. Конечно, ее настроила мать. Как ребенок в 14 лет может говорить такие вещи? Откуда она может знать разницу касательно избиения? — отметил Казаков.

Также актер удивился словам ребенка о том, что он «бегает» после серьезной травмы.

— Более того, она сказала, что я бегаю. Вы представляете, что я бегаю? Ее слова — да Богу в уши! Я сейчас с аппаратом Илизарова на ноге, — сообщил Казаков.

В июле 2020 года артист Михаил Казаков упал с 12-метровой лестницы и получил множественные травмы ног. Недавно в одном из интервью он рассказал, что семья бросила его после того, как он получил инвалидность.