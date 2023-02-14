«Могут ампутировать по кусочкам»: терапевт Ярцева оценила состояние Костомарова

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14 февраля появилась информация, что некроз конечностей у известного фигуриста Романа Костомарова продолжил прогрессировать. По одним данным, было принято решение об ампутации пальцев рук у спортсмена, по другим — ему ампутировали кисти. Специалисты вытаскивают фигуриста практически с того света. Таким мнением в разговоре с «Вечерней Москвой» поделилась врач-терапевт Ирина Ярцева.

Состояние Костомарова

По словам собеседницы «ВМ», спортсмен находится в критическом состоянии.

— Сейчас врачи вытаскивают фигуриста практически с того света. Но его состояние говорит о том, что организм уже готов уйти совсем. А он — высший компьютер, который одновременно контролирует работу всех систем человека. У Костомарова произошла дисрегуляция, и центры управления отключились. Это и стало причиной отмирания конечностей, — объяснила Ярцева.

Когда человеку уже ампутировали стопы или пальцы, все равно остается вероятность прогрессирования некроза выше, уверена медик.

— По кусочкам ему могут ампутировать одну конечность за другой, подниматься выше по тканям, и никто не сможет сказать, когда это остановится и остановится ли, — отметила врач.

При этом, по словам Ярцевой, случается и так, что люди остаются без рук и ног, но выживают. Конечно, их качество жизни резко ухудшается, а для такого человека, как Роман Костомаров, и вовсе меняется кардинально, но они продолжают жить.

По мнению терапевта, сейчас делать прогнозы о состоянии фигуриста бессмысленно. Никто не сможет сказать, почему у здорового спортсмена пневмония стала протекать так стремительно и тяжело и спровоцировала такие последствия.

— Здесь не нужно называть какой-то диагноз. То, что с ним происходит сейчас, — это выше, чем диагноз. Его болезни — это последствие тех состояний, которые с ним произошли: перенесенные грипп и пневмония. Все то, что мы знаем сейчас о самочувствии Костомарова, говорит о том, что он в очень тяжелом состоянии и потихонечку его конечности могут отмирать, — добавила специалист.

Шанс на спасение

В организме Костомарова отключилась иммунная система, и у врачей не получается запустить ее заново, считает Ярцева.

— Это очень тяжелый пациент. Больше шансов, что он не выкарабкается. А если у него и получится, он будет физически и психологически истощен. Чтобы он выжил, должно произойти чудо, — пояснила терапевт.

Гангрена конечностей, как рассказала специалист, означает, что у Костомарова страдают мелкие сосуды, и это создает сложности для лечения.

— Если работу почек человек может поддержать без труда, то мелкие изменения в мозге врачи оценить не могут. Это можно понять, только когда человек полностью придет в себя. В этом и есть сложность его положения и оценки дальнейших прогнозов, — добавила Ярцева.

10 января фигурист был госпитализирован с пневмонией и подключен к аппарату ИВЛ. 13 января у него обнаружили сепсис, тело начало синеть. После сообщений об улучшении состояния фигуриста и отключении его от аппарата ЭКМО, в СМИ стали говорить об отмирании конечностей у фигуриста и возможной ампутации. 7 февраля появилась информация, что фигуристу ампутировали обе стопы и его состояние удалось стабилизировать. Однако, по обновленным 14 февраля данным, спортсмен перенес еще одну операцию.