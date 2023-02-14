Mash опроверг информацию об ампутации кистей рук Костомарова

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Информация о том, что российскому фигуристу Роману Костомарову ампутировали кисти рук полностью, не соответствует реальности. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, спортсмену ампутировали только несколько пальцев на обеих руках. Врачам удалось вовремя остановить заражение и спасти конечности фигуриста.

В настоящее время Костомаров находится в сознании, а его состояние поддерживают с помощью подачи кислорода через специальную трубку в гортани, передает Telegram-канал.

До этого источник в медицинских кругах рассказал журналистам «КП», что спортсмену провели вторую хирургическую операцию и ампутировав кисти обеих рук. Уточняется, что кисти Костомарова оказались поражены, а некроз добрался до верхних конечностей. Спортсмену становилось все хуже.

Фигурист был госпитализирован с пневмонией 10 января и подключен к аппарату ИВЛ. Позже у спортсмена обнаружили сепсис, его состояние оценили как стабильно тяжелое. Через несколько дней оно стабилизировалось, Костомарова отключили от аппарата ЭКМО. Но после этого у него началось отмирание конечностей, появился риск ампутации.

Во вторник, 7 февраля, Костомарову ампутировали стопу на левой ноге. Изначально планировалось ампутировать только пальцы, однако некроз зашел слишком далеко.

«Вечерняя Москва» узнала, поможет ли операция улучшить состояние фигуриста и есть ли риск ампутации других частей тела. По слвам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, некроз усиливает нагрузку на организм человека.