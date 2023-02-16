В Москве планируют отремонтировать 10 подземных пешеходных переходов до конца года

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До конца 2023 года в Москве планируется провести капитальный ремонт 10 подземных пешеходных переходов. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Сначала строители заменят старую плитку на облицовку, отремонтируют лестницы и пешеходные сходы, а также приведут в порядок технические системы и служебные помещения. На финальном этапе работ лестницы и пандусы оснастят системами обогрева.

— Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте, — сообщил Бирюков, чьи слова приводит Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В среду, 15 февраля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил об утверждении проекта реконструкции Киевского шоссе. Помимо ремонта дорог, планируется строительство дополнительных съездов и остановок наземного транспорта.