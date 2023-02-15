Бочкарев рассказал о реконструкции участка Киевского шоссе

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Московская область, Наро-Фоминский городской округ, рабочий посёлок Селятино, Киевское шоссе, 51-й километр Карта всех событий

Специалисты проведут реконструкцию на 51–53-ом километре Киевского шоссе. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Первый этап работ пройдет вблизи пересечения Киевского шоссе с Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД), — сказал он.

В ходе работ специалисты увеличат число полос движения до трех в каждом направлении, а также построят разворотную эстакаду над Киевским шоссе в районе населенного пункта Селятино. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, въезд на эстакаду будет возможен с бокового проезда Киевского шоссе в столичном направлении.

3 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что оставшаяся часть Южной рокады будет достроена до конца текущего года. Глава города также отметил важность данной дорожной конструкции, возведением которой столичные специалисты занимаются на протяжении нескольких лет, — в этом году им осталось построить оставшуюся треть.

Также стало известно, что схема движения временно изменится в Северном и Новомосковском административных округах. Так, с 15 февраля до 1 марта для проезда будет недоступна одна полоса в сторону центра на участке Киевского шоссе в районе владения 2, корпус 1, по улице Картмазовские Пруды. Это связано с проведением строительных работ.