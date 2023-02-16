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Аналитик Шульгин назвал причины роста курса доллара

Ирина Игнатенко
Экономика
Аналитик Шульгин назвал причины роста курса доллара
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На курс рубля оказывают давление будущий новый пакет санкций от Евросоюза, а также ряд других факторов. Об этом рассказал начальник отдела глобальных исследований Михаил Шульгин.

Эксперт добавил, что также ожидаются изменения в механизме налогообложения в нефтяной отрасли.

— В любом случае в ближайшие недели существенного увеличения нефтегазовых доходов не будет, существенного увеличения нефтегазовых налогов также не будет. Значит, в обозримом будущем объем предложения валютной выручки не возрастет. И это продолжает оказывать давление на курс рубля, — пояснил эксперт в комментарии РИАМО.

Эксперт рассказал еще об одном факторе, который способен оказать влияние на курс российской валюты. Речь идет об обсуждении Минфином РФ и крупным бизнесом инициативы разрешить использовать иностранные электронные кошельки дружественных стран в коммерческих целях.

Накануне американская валюта подорожала на 34 копейки относительно предыдущих значений, в результате чего ее официальный курс поднялся до 74,21 рубля, передает ФАН.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что в 2023 году курс доллара и евро может незначительно снизиться. Это связано с тем, что рост доллара и евро в конце прошлого года был искусственным.

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