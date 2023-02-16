Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Новой Москве
Столичные полицейские ликвидировали лабораторию по производству наркотиков на территории ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в четверг, 16 февраля.
По его словам, 42-летнего мужчину, которого подозревают в изготовлении наркотиков, полицейские задержали на Князевладимирской улице при поддержке бойцов ОСН «Гром».
В ходе обыска гаража, в котором мужчина обустроил лабораторию по производству запрещенных веществ, правоохранители обнаружили и изъяли реагенты и оборудование для изготовления наркотиков. Также были найдены упаковки с неизвестным веществом.
Позже экспертиза показала, что среди найденного было более 430 граммов мефедрона, 60 граммов амфетамина и 0,4 грамма метамфетамина. Стоимость таких объемов запрещенных веществ может достигать на «черном рынке» миллиона рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство и сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигуранта отправили под домашний арест.
Другого наркоторговца задержали сотрудники полиции в Подмосковье. Мужчина в съемной квартире устроил склад запрещенных веществ: в детских кроватках и потайных шкафах он хранил более 50 килограммов героина.