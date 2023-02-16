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Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Новой Москве
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, посёлок Филимонки, Князевладимирская улица Карта всех событий

Столичные полицейские ликвидировали лабораторию по производству наркотиков на территории ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в четверг, 16 февраля.

По его словам, 42-летнего мужчину, которого подозревают в изготовлении наркотиков, полицейские задержали на Князевладимирской улице при поддержке бойцов ОСН «Гром».

Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Новой Москве Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

В ходе обыска гаража, в котором мужчина обустроил лабораторию по производству запрещенных веществ, правоохранители обнаружили и изъяли реагенты и оборудование для изготовления наркотиков. Также были найдены упаковки с неизвестным веществом.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Позже экспертиза показала, что среди найденного было более 430 граммов мефедрона, 60 граммов амфетамина и 0,4 грамма метамфетамина. Стоимость таких объемов запрещенных веществ может достигать на «черном рынке» миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство и сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигуранта отправили под домашний арест.

Другого наркоторговца задержали сотрудники полиции в Подмосковье. Мужчина в съемной квартире устроил склад запрещенных веществ: в детских кроватках и потайных шкафах он хранил более 50 килограммов героина.

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