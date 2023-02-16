Шестилетний мальчик умер в детсаде в Домодедове на уроке физкультуры

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В Подмосковье малолетний ребенок погиб во время занятия по физкультуре в детском саду. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в четверг, 16 февраля.

По ее словам, трагедия произошла 15 февраля в городе Домодедово. Во время занятий 6-летний мальчик выполнял легкие физические упражнения и внезапно потерял сознание. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть ребенка.

— По данному факту Домодедовская городская прокуратура проводит проверку, в рамках которой выяснит все причины и обстоятельства произошедшего. По ее результатам будут применены меры прокурорского реагирования, — резюмировала Короткова.

Другая трагедия произошла в подмосковной школе. 14-летнему подростку стало плохо во время перемены. Учащийся упал в обморок и скоропостижно скончался.