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СК задержал актера, игравшего в «Папиных дочках», по подозрению в педофилии

Степан Жирнов
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СК задержал актера, игравшего в «Папиных дочках», по подозрению в педофилии
Фото: youtube / Павел Козлов

Махача Мухайдинова, актера, сыгравшего второстепенные роли в отечественных сериалах «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня», задержали по подозрению в педофилии. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 16 февраля.

По ее словам, 53-летнего мужчину подозревают в том, что с июня 2022 года по февраль 2023-го он неоднократно совершал развратные действия по отношению к нескольким малолетним ученицам частной школы, в которой преподавал музыку.

В данный момент Мухайдинов находится в СК на допросе.

Ранее стало известно, что вопросы к актеру у правоохранителей появились после заявления директора частной школы в Раменском, в которой работал мужчина. По словам мамы ребенка, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к ее девятилетней дочери во время частного урока.

Подмосковье педофилия Следственный комитет Раменский район Московская область
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