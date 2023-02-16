В Роскачестве рассказали о штрафах за отсутствие полиса ОСАГО при помощи камер

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В текущем году в России могут запустить проект по проверкам наличия полиса ОСАГО при помощи камер. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказал Евгений Уфимцев, президент Всероссийского союза страховщиков.

Напомним, что ОСАГО — это обязательное страхование автогражданской ответственности. Управлять автомобилем без упомянутого документа запрещено на законодательном уровне.

Соответствующая инициатива имеет свои особенности, которые потенциально могут ограничить сферу ее деятельности. Например, проверять таким образом можно будет только тех водителей, которые нарушат ПДД. Установленные сейчас вдоль дорог камеры не фиксируют весь поток машин, они могут «увидеть» только нарушителей. Именно их планируется проверять по базам.

При этом выписывать штраф смогут исключительно за отсутствие ОСАГО. «Наказать» водителей за другие нарушения камеры не смогут.

Выставлять такие штрафы камеры смогут несколько раз в сутки. Таким образом, активно разъезжающий по городу нарушитель будет получать не одну квитанцию о нарушении, а много. В итоге у него может накопиться внушительная сумма задолженности. На сегодняшний день сам штраф составляет 800 рублей, однако среди специалистов идет дискуссия о возможности повышения размера штрафа. Эксперты предлагают сделать его сопоставимым со стоимостью полиса, чтобы водителям было выгоднее и проще оформлять ОСАГО.

Глава отдела по работе с гражданами и организациями Роскачества Елена Карпенко предположила, что изначально принятые меры будут приводить к большому количеству ошибочно начисленных штрафов.

При этом она добавила, что если автовладелец не согласен с полученным штрафом, то его можно будет обжаловать в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с запуском комплексов фотовидеофиксации в Москве на 93 процента сократилось число автомобильных краж. На сегодняшний день в Москве установлено почти четыре тысячи камер фотовидеофиксации. Помимо контроля соблюдения ПДД, они помогают правоохранителям проследить маршрут угнанной машины и оперативно принять меры.