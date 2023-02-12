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Собянин рассказал, как столичная система фотовидеофиксации многократно уменьшила число угонов машин

Евгений Белоусов
Город
Собянин рассказал, как столичная система фотовидеофиксации многократно уменьшила число угонов машин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

С запуском комплексов фотовидеофиксации в Москве на 93 процента сократилось число автомобильных краж. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщил мэр города Сергей Собянин.

— Для сравнения: 948 случаев угона зафиксировано в прошлом году и 13 тысяч — в 2012 году, когда в городе начали устанавливать первые такие комплексы, — заявил он.

Собянин рассказал, как столичная система фотовидеофиксации многократно уменьшила число угонов машин Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

На сегодняшний день в Москве установлено почти четыре тысячи камер фотовидеофиксации. Помимо контроля соблюдения ПДД, они помогают правоохранителям проследить маршрут угнанной машины и оперативно принять меры. Нейросеть автоматически сверяет автомобили и их номера на соответствие учетным данным, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Недавно Сергей Собянин рассказал, что системы видеонаблюдения помогли задержать в Москве более семи тысяч преступников, находившихся в федеральном розыске.

В столице работает несколько систем, связанных с видеозаписью, одна из них — «Сфера». С ее помощью за последние два года были обнаружены более пяти тысяч разыскиваемых граждан. Помимо этого, «Сфера» нашла 180 потерявшихся детей и 678 пропавших без вести взрослых.

Москва Сергей Собянин Видеонаблюдение
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