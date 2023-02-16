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Появились новые подробности по делу жителя Тюмени о совращении малолетних

Степан Жирнов

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Появились новые подробности по делу жителя Тюмени о совращении малолетних
Фото: shutterstock

Проведенная текстовая экспертиза показала, что осужденный за педофилию житель Тюмени Михаил Губин не был автором показаний подозреваемого и обвиняемого. Об этом «Вечерней Москве» сообщил адвокат осужденного Максим Калинов в четверг, 16 февраля.

Согласно заключению эксперта, совпадение признаков обычной письменной речи и текста протокола допроса подозреваемого и обвиняемого составило 11 и 8 процентов соответственно.

— Таким образом, с большой долей вероятности Михаил Губин не являлся автором текста, — сказано в экспертизе, копия которой есть в распоряжении редакции.

На вопрос о том, были ли признания написаны под психологическим давлением или «с помощью» побоев эксперт ответил, что определить это нельзя, так как протоколы составляются следователем со слов автора показаний, а не последним собственноручно.

На основании этой экспертизы адвокат Губина Максим Калинов намерен добиваться возбуждения уголовного дела в отношении следователя.

История, о которой идет речь, произошла в Тюмени. Местный житель, по словам его родственников и адвоката, справил малую нужду из автомобиля напротив детской площадки. Это заметили дети и рассказали родителям. Мужчину задержали и отправили в колонию на 12 лет. Подробнее об этой истории — в материале «Вечерней Москвы».

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