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Песков заявил, что Минские соглашения оказались камуфляжем для Киева

Никита Худяков
Общество
Песков заявил, что Минские соглашения оказались камуфляжем для Киева
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Переговоры между Россией и Украиной по Минским соглашения оказались камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, уже на заключительной стадии переговоров был определенный пессимизм. Песков отметил, что по поведению Украины, Франции и Германии было понятно, что страны пытаются обрушить последовательность обязательств.

— Но после того, как и Киев, и Берлин, и Париж — непосредственно участники этого процесса — в открытую заявили о том, что это был камуфляж подготовки Киева к силовому решению проблем… Ну, если никто не собирался это выполнять, стало все ясно, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности соблюдения Минских соглашений и признался, что не планировал их выполнять. По его словам, ранее он уже заявлял о «невыполнимости» Минских соглашений. Он также добавил, что уже сообщал о своем намерении президенту России Владимиру Путину на первой и последней встречах с ним в «нормандском» формате в 2019 году.

Украина Дмитрий Песков Минские соглашения Россия
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