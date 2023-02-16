Депутат МГД Козлов: Развитие коммунальной инфраструктуры создает возможность подключения новых объектов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Благодаря утвержденному мэром Москвы Сергеем Собяниным плану развития коммунальной инфраструктуры в столице появится возможность для беспрепятственного подключения к сетям жилья, социальных объектов и промышленных мощностей. Об этом рассказал депутат Московской городской думы Александр Козлов в четверг, 16 февраля.

— В 2023 году запланированы объемные работы по обновлению инженерных сетей: будет построено и реконструировано свыше 2450 километров линий электропередачи, 306 километров тепловых сетей, 28 километров газопроводов, 29 километров коллекторов, — отметил он.

Также в городе продолжится работа по прокладке и модернизации водопроводного хозяйства, что обеспечит столице стабильно работающие системы жизнеобеспечения, а также даст возможность подключать новые объекты, в частности, жилые дома, детские учреждения, объекты здравоохранения и другую социальную инфраструктуру, передает агентство городских новостей «Москва».

14 февраля мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план развития столичной коммунально-инженерной инфраструктуры на текущий год. Так, в городе начнут работу новые зарядные станции для электрического транспорта, а также плавучие причалы для электросудов.