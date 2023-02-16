Сына Жириновского задержали за пьяный дебош в ресторане в центре Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, Новая площадь, 8с2 Карта всех событий

Сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн напал на полицейского. Его задержали в ресторане после дебоша. Об этом «Вечерней Москве» стало известно в четверг, 16 февраля.

Инцидент произошел 14 февраля в ресторане на Новой площади. Эйдельштейн выпивал в заведении с компанией друзей. В какой-то момент к их столику подсел неизвестный, что очень не понравилось отдыхающим. В результате разгорелся конфликт, в ходе которого сын Жириновского начал громко ругаться и оскорблять сотрудников ресторана. Те вызвали полицию.

Прибывшие стражи задержали дебошира и доставили в отдел. Но это лишь раззадорило сына Жириновского. Вместо того чтобы успокоиться, он начал оскорблять сотрудников полиции и ударил одного из них. Позже врачи диагностировали у полицейского ушиб правой ключицы.

По факту выходки в ресторане был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». За нападение на полицейского мужчине может грозить уголовное дело. Его действия проверяет Следственный комитет.

Ранее стало известно, что внука лидера КПРФ Леонида Зюганова задержали по подозрению в краже.