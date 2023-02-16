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Сына Жириновского арестовали на 15 суток за избиение полицейского

Степан Жирнов
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Сына Жириновского арестовали на 15 суток за избиение полицейского
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, Новая площадь, 8с2 Карта всех событий

Сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна арестовали на 15 суток. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Тверского районного суда в четверг, 16 февраля.

Такое наказание суд избрал 15 февраля по административному протоколу, составленному по статье «Мелкое хулиганство» за дебош в ресторане.

При этом известно, что, уже находясь в отделе, задержанный сын известного политика ударил сотрудника полиции в грудь, что привело к ушибу правой ключицы. За это Эйдельштейну может грозить уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что сына Жириновского задержали за пьяный дебош в ресторане в центре столицы. Во время празднования к компании друзей подсел неизвестный, что очень не понравилось Эйдельштейну. Разгорелся скандал, и сотрудники заведения поспешили вызвать полицию, чтобы разрешить его.

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