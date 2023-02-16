На МКАД грузовик перевернулся в результате ДТП. Видео

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, МКАД, 29-й километр Карта всех событий

На юге Москвы на МКАД в результате столкновения грузовик опрокинулся на бок. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 16 февраля.

Авария произошла на внешней стороне 29-го километра МКАД, перед развязкой с Липецкой улицей. Во время маневра водитель грузовика не справился с управлением, и машину повело. Она столкнулась с другим автомобилем, после чего опрокинулась на проезжую часть.

Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

На месте происшествия работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено и осуществляется по двум полосам из пяти, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария произошла в Ингушетии. Автобус опрокинулся в кювет. В результате один человек погиб.