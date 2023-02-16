Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Человек погиб в ДТП с участием грузовика в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Человек погиб в ДТП с участием грузовика в Новой Москве
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы
Киевское шоссе Карта всех событий

В результате столкновения легковушки и грузовика в Новой Москве погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы в четверг, 16 февраля.

По данным ведомства, машина Hyundai столкнулась с грузовиком Volvo в районе 12 часов на пересечении Филимонковского и Филатовского шоссе. В результате аварии водитель легковушки скончался на месте происшествия.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственная группа.

Еще одно ДТП произошло на МКАД. В результате аварии грузовик перевернулся.

Новая Москва ГИБДД Смерть ДТП грузовик
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте