Человек погиб в ДТП с участием грузовика в Новой Москве

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы

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В результате столкновения легковушки и грузовика в Новой Москве погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы в четверг, 16 февраля.

По данным ведомства, машина Hyundai столкнулась с грузовиком Volvo в районе 12 часов на пересечении Филимонковского и Филатовского шоссе. В результате аварии водитель легковушки скончался на месте происшествия.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственная группа.

Еще одно ДТП произошло на МКАД. В результате аварии грузовик перевернулся.