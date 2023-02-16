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Человек погиб в ДТП с участием грузовика в Новой Москве
Киевское шоссе Карта всех событий
В результате столкновения легковушки и грузовика в Новой Москве погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы в четверг, 16 февраля.
По данным ведомства, машина Hyundai столкнулась с грузовиком Volvo в районе 12 часов на пересечении Филимонковского и Филатовского шоссе. В результате аварии водитель легковушки скончался на месте происшествия.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственная группа.
Еще одно ДТП произошло на МКАД. В результате аварии грузовик перевернулся.
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