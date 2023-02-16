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Приметы и советы

Купившая две фабрики IKEA российская компания пообещала сохранить все рабочие места

Никита Худяков
Общество
Купившая две фабрики IKEA российская компания пообещала сохранить все рабочие места
Фото: Unsplash

Новый владелец двух фабрик IKEA, российская компания «Лузалес», сохранит все рабочие места за сотрудниками этих предприятий. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил председатель совета директоров «Лузалеса» Руслан Семенюк.

— Посыл в том, что все люди должны быть на рабочих местах, заработная плата не должна быть сокращена. И это было одним из главных условий правкомиссии, чтобы трудящийся коллектив в этих районах жил и работал и предприятия могли дальше функционировать, — сказал он.

По словам Семенюка, у компании есть план по развитию предприятий. Кроме того, он рассказал, что в ближайшее время будут набраны новые сотрудники. Председатель совета директоров отметил, что на этих предприятиях будет производиться мебель, которую «Лузалес» планирует поставлять в школы и дошкольные учреждения, передает РБК.

До этого сообщалось, что IKEA отказалась выполнять требования работников двух заводов в Кировской и Ленинградской областях, которые настаивали на начислении ежегодного бонуса, сохранении рабочих мест при смене собственника и существенных выплатах при увольнении.

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