Группа IKEA отказала в компенсациях работникам российских заводов

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Группа IKEA отказалась выполнять требования работников двух заводов в Кировской и Ленинградской областях, которые настаивали на начислении ежегодного бонуса, сохранении рабочих мест при смене собственника и существенных выплатах при увольнении. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил профсоюз завода «ИКЕА Тихвин» в Ленинградской области.

В начале декабря свыше 500 работников заводов IKEA в Кировской и Ленинградской областях подписались под требованиями к компании по начислению ежегодного бонуса «Спасибо», сохранению рабочих мест при смене собственника и выплатам восьми заработных плат в случае увольнения. Об этом рассказывал органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов. Данные требования были направлены профсоюзами обоих заводов в их головные компании для последующей передачи в офис IKEA в Швеции.

— Группа Inter IKEA ответила отказом на совместные требования работников фабрик ИКЕА в Тихвине и Вятке, — сообщил профсоюз «ИКЕА Тихвин» на странице в соцсети «ВКонтакте».

Комментарием материнской компании по этому вопросу РИА Новости пока не располагает.

26 октября сообщалось, что компания «ПИК» не планирует покупать предприятия IKEA на территории России.

Председатель Общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что IKEA могла бы сменить свои вывески и продолжить работу в России, как сделала сеть ресторанов «Макдоналдс».