СК возбудил дело в отношении экс-члена общественного совета ГУ МВД Москвы за гражданство США

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего члена Общественного совета представителей СМИ и общественных объединений при ГУ МВД по Москве и бизнесмена Алексея Запорожца. Его подозревают в сокрытии гражданства США. Об этом АГН сообщил в четверг, 16 февраля, со ссылкой на источник.

По предварительным данным, при досмотре мужчины в аэропорту Шереметьево сотрудники таможни обнаружили при нем паспорт гражданина Соединенных Штатов Америки.

Ранее бизнесмен никому не сообщал о двойном гражданстве. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства».

Ранее уголовное дело по статье о сокрытии двойного гражданства было возбуждено в отношении издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова*. Помимо российского паспорта, у мужчины имеется канадский.

* Включены в список СМИ-иноагентов.